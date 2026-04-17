Mađar najavio obnavljanje isporuka preko naftovoda Družba

Isporuka ruske nafte Mađarskoj naftovodom Družba mogla bi biti nastavljena sledeće nedelje, izjavio je danas pobednik mađarskih parlamentarnih izbora Peter Mađar.

Mađar je novinarima rekao da ga je čelnik MOL-a Žolt Hernadi obavestio o obnovi isporuka i da će sledeće nedelje posetiti Rusiju kako bi razgovarao o snabdevanju naftom, prenosi portal investing.com. „Nije dovoljno samo ponovo pokrenuti nastovod Družba. Potrebno je i da njime teče nafta“, rekao je Mađar. Naftovod Družba, koji dovodi rusku naftu preko Ukrajine u centralnu Evropu, van funkcije je od januara, kada je oštećen u ruskom napadu dronom.