Zvezda završila kao deseta u plej-inu, gostuje Barseloni u utorak

Košarkaši Crvene zvezde zauzeli su deseto mesto posle ligaškog dela Evrolige.

Posle poraza u Madridu od Reala, košarkaši Crvene zvezde su nestrpljivo čekali završnicu poslednje runde Evrolige kako bi doznali sa kime će odmeriti snage u plej-inu elitnog takmičenja. Možemo slobodno reći - nije klub sa Malog Kalemegdana najbolje prošao... Ekipa Saše Obradovića putovaće u Kataloniju na susret sa Barselonom, prenosi Arena Sport. Pre svega, nijedan od današnjih mečeva nije se okončao onako kako su se u Beogradu nadali. Postojala je mala šansa da