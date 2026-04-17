Vučević: Dijalog je uvod u nove izbore, nastavljamo saradnju sa Savezom vojvođanskih Mađara

Predsednik Srpske napredne stranka i savetnik predsednika države za regionalna pitanja Miloš Vučević ocenio je danas da je dijalog uvod u nove izbore, ali da dijalog mora da postoji i posle izlaska na birališta.

Dodao je da je na predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da proceni sa kojim organizacijama će da organizuje konsultacije, i ocenio da je zabrinjavajuće kada građani Srbije koji se bave politikom "pričaju sa svima, samo neće da pričaju sa ljudima u sopstvenoj državi". "Ti isti ljudi koji su radi da pričaju sa svim živima i neživima u Evropi ili bilo gde u svetu, neće da razgovaraju u sopstvenoj državi, neće da razgovaraju sa predstavnicima svog naroda, kome i oni