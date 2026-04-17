Sve firme Davora Macure: Šta sve poseduje biznismen koji kupuje Idea markete?

Biznismen Davor Macura postao je vlasnik Idea marketa, koji uključuju i Rodu i Merkator.

I ne samo to, Macura kupuje ukupno pet firmi u vlasništvu Fortenova grupe iz Hrvatske. Pored toga, Macura je dobro poznat javnosti – kao biznismen blizak SNS-u, koji u svom vlasništvu ima brojne kompanije. Alta retail iz Beograda, u stoprocentnom vlasništvu Davora Macure, kupuje pet preduzeća u vlasništvu Fortenova grupe iz Hrvatske. Kako je objavila Komisija za zaštitu konkurencije Severne Makedonije (kojoj se Alta obratila jer posluje i na teritoriji ove države),