Novak ovo nikako nije očekivao, ostao zabezeknut: Pogledajte situaciju kada je usred napada Zvezde Ljulj prišao do Dončića VIDEO

Novak Đoković i Luka Dončić su sedeli zajedno u prvom redu dvorane u Madridu i posmatrali pobedu Reala nad Crvenom zvezdom sa 103:82.

Kamere su ih konstantno snimale i otuda i ne čudi što je svaki potez privlačio ogromnu pažnju. Evroliga je tako snimila trenutak nakon što je Serhio Ljulj postigao jednu od njegovih čuvenih trojki van balansa. Španski košarkaš je krenuo nazad u odbranu dok je Zvezda započinjala napad i tom prilikom prošao odmah ispred Đokovića i Dončića. Želeo je da "baci kosku" Dončiću, a to je potpuno ostavilo u čudu Đokovića koji to nikako nije očekivao. Srpski as je inače dobio