"Novi sportski centar na Vračaru preskup i donosi više štete od koristi"

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da je projekat novog sportskog centra u Južnom bulevaru, na Vračaru, loše zamišljen, preskup i da će Vračaru doneti više štete od koristi.

U projektu se vidi, a to potvrđuju i pripremni radovi koji su počeli ove nedelje, da će zbog novog centra i olimpijskog bazena biti uklonjeno više sportskih terena na otvorenom i jedina zelena površina u tom delu Vračara, naveli su iz CLS. Upitali su da li je neophodno rušiti igrališta i parkić zbog olimpijskog bazena, u delu grada koji nema zelenih površina niti sadržaje za decu. "Pritom, stanovnici tog dela Vračara koriste olimpijski bazen na Olimpu, a brzo se