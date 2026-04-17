Policija upala noćas na Medicinski fakultet u Beogradu: Razbili staklo na vratima, razlog - izbori za studentski parlament VIDEO

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Beogradu objavili su na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama da je policija upala u zgradu te visokoškolske ustanove. Kako navode, razlog su izbori za studentski parlament

Kako može videti na snimcima, jake policijske snage razbile su prozore na Dekanatu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Dekanat Medicinskog fakulteta. pic.twitter.com/LaPXJmQStX Oni su ušli u u zgradu oko dva sata posle ponoći u petak, objavili su studenti na društvenim mrežama. Inače, prethodno su na Medinskom fakultetu održani izbori za studenstki parlament. Studenti navode da je to razlog za upad policije, a kao organizatora upada označavaju ministra zdravlja