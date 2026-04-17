Stanković: Vojvodina zaslužuje da bude druga, dobila nas je dva puta ove godine

Dejan Stanković, trener Crvene zvezde, dao je izjavu pred meč sa Vojvodinom na startu plej-ofa Superlige Srbije.

Zvezda i Vojvodina sastaju se u subotu od 17 sati na stadionu "Rajko Mitić" u okviru 31. kola Superlige. "Ne razlikuju se pripreme mnogo u odnosu na ostale mečeve. Sigurno je da je Vojvodina ekipa koja ove godine apsolutno zaslužuje da bude na drugom mestu na tabeli, jer su pokazali odličnu organizaciju i kvalitet, a dolaskom Miroslava Tanjge su dobili mnogo. Sa pravom dolaze na Marakanu da odigraju dobru utakmicu, pobedili su u poslednja dva meča i potpuno razumem