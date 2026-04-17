Studenti medicine upozoravaju na izbornu krađu na fakultetu: Pojavio se i snimak v.d. dekana koji priznaje da je bilo ozbiljnih nepravilnosti VIDEO

Studenti beogradskog Medicinskog fakulteta u blokadi saopštili su da su upravo objavljeni preliminarni rezultati izbora za studentski parlament, u koje su uračunati i listići štampani na drugačijem papiru od pravog izbornog i prema kojima je pobedila lista Medicinski krug, za koju tvrde da je bliska Ministarstvu zdravlja i samim tim vlastima. Studenti na društvenim mrežama upozoravaju na izbornu krađu.

"Na nepotpisanom dokumentu navedeno je da je pobedio Medicinski krug, pri čemu su brojani i listići koji su štampani na drugačijem papiru. Ovo je suprotno zapisniku koji su nakon brojanja glasova sastavili i potpisali predsednici obe organizacije. Kako na odluci ne postoje potpisi članova izborne komisije, dovodimo u pitanje njenu autentičnost", napisali su studenti na društvenoj mreži X. Upravo su objavljeni preliminarni rezultati izbora za studentski parlament.