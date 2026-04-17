Umalo čudo Nikolićevg AEK-a: Poznati svi učesnici polufinala Lige konferencija

Fudbaleri Kristal Palas plasirali su se u polufinale Lige konferencija, uprkos porazu u revanš meču na gostujuućem terenu od Fjorentine 1:2.

Kristal Palas je u prvom meču u Londonu slavio 3:0, i u polufinale se plasirao ukupnim rezultatom 4:2. Poveo je Kristal Palas na večerašnjem meču golom Ismaila Sara u 17. minutu, a izjednačenje Fjorentini doneo je Albert Gudmundson pogotkom iz penala u 30. minutu. Konačan rezultat postavio je Šer Ndur golom u 53. minutu. Kristal Palas će u polufinalu igrati protiv Šahtjora. Plasman u polufinale obezbedio je i Strazbur, koji je u revanš meču na svom terenu pobedio