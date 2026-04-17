Raspisan Javni poziv za kvalitetna priplodna grla za 2026. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla za 2026. godinu.

Rok za podnošenje zahteva traje do 18. maja tekuće godine, zaključno, a prijave se podnose elektronski putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Pravo na podsticaje imaju registrovana pravna lica, preduzetnici i nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su izvršili obnovu registracije za tekuću godinu, kao i za grla koja su obeležena i upisana u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja, u skladu sa propisima iz oblasti