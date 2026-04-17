Nije bilo lako kada sam došao, vratili smo dobru atmosferu

Evroliga je gotova, imamo dva cilja, a to su ABA i domaća liga

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je večeras posle pobede protiv Baskonije da je zadovoljan što je ekipa napredovala od kada je došao u klub i što ponovo vlada dobra atmosfera. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Baskonije rezultatom 91:79, u meču poslednjeg, 38. kola Evrolige. „Srećni smo što smo sezonu u Evroligi završili pobedom. Važno je što je tim reagovao na sve u ova poslednja tri meseca. Kada sam stigao, bilo je teško boriti se