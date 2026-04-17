Dmitrij Peskov napomenuo da su pregovori o ukrajinskom rešenju za sada pauzirani

MOSKVA - Rusija verovatno neće biti spremna da vodi direktne pregovore sa Ukrajinom bez učešća posrednika, izjavio je danas izaslanik ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. „Ne mislim da trenutno postoji spremnost za direktne pregovore bez posredovanja”, rekao je on za portal Izvestija, prenosi RIA Novosti. Diplomata je napomenuo da Moskva trenutno ne vidi razlog da kaže da je Ukrajina ozbiljno ili značajno promenila svoj