Desetodnevni prekid vatre između Izraela i Libana stupio na snagu

Libanski mediji izvestili su da je izraelsko granatiranje sela Khijam i Dibin nastavljeno pola sata nakon primirja koje je počelo u ponoć po lokalnom vremenu.

Izraelska vojska je jutros saopštila da ispituje izveštaje o granatiranju i artiljerijskoj vatri u južnom Libanu. Prema dogovoru o prekidu vatre, Izraelu je zabranjeno da sprovodi ofanzivne vojne akcije u Libanu, ali kako navodi agencija AP, ne isključuje se „samoodbrana od planiranih, neposrednih ili tekućih napada“. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš izrazio je nadu da će prekid vatre otvoriti put pregovorima za dugoročno rešenje sukoba