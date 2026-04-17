MMF: Kineski BDP raste dok globalna prognoza ekonomskog rasta opada

Prema izveštaju MMF-a globalna prognoza ekonomskog rasta je smanjena za dva procentna poena i sada iznosi 3,1 odsto. Međutim, Kina je zabeležila rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu ove godine.

Kina je u prvom kvartalu ove godine zabeležila rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od pet odsto, što je za 0,5 procentnih poena više u odnosu na četvrti kvartal prošle godine, navodi se u novom izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Kina se, suočena sa rastućim geopolitičkim rizicima i nestabilnostima na energetskom tržištu, fokusirala na ubrzanje razvoja proizvodnje novog kvaliteta i politiku otvaranja, navodi analitičar Sang Baičuan, direktor Instituta za