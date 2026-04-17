Skupštinska sednica se nastavlja u ponedeljak

Poslanici Skupštine Srbije završili su rad danas u 18 časova, a nastavak sednice je najavljen za ponedeljak.

Potpredsednica parlamenta Marina Raguš kazala je da će rasprava biti nastavljena 20. aprila od 10 sati. Poslanici su danas nastavili drugu redovnu sednicu prolećnog zasedanja objedinjenom načelnom raspravom o svih 40 tačaka dnevnog reda. Na dnevnom redu sednice je set trgovinskih zakona, među kojima su Zakon o zaštiti potrošača, izmene Zakona o trgovini i Zakon o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda. Pred poslanicima je i Zakon o upostavljanju i