Mali u Vašingtonu pozvao svetske kompanije da budu deo Ekspa 2027

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali je na prijemu u Rezidenciji ambasadora Republike Srbije u Vašingtonu, na kome je promovisana Međunarodna specijalizovana izložba Ekspo 2027 u Beogradu, pozvao predstavnike najvećih svetskih kompanija da sarađuju sa našom zemljom i budu deo njenog ubrzanog rasta.

Siniša Mali je rekao da je Ekspo u Beogradu najveći događaj u našoj istoriji, ali je takođe i najveći događaj koji će se održati sledeće godine u celom svetu. "I to je sjajna prilika, ako uzmete u obzir globalnu krizu, sve neizvesnosti - da se ceo svet konačno okupi posle toliko godina i na neki način pokaže novi početak, novu atmosferu, novi zamah za rast, za razvoj, za saradnju, za jedinstvo. I tu vidim Ekspo u Beogradu. Tu vidim priliku za sve vas", poručio je