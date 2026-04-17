Masovni ruski udar na Ukrajinu; Tramp: Mislim da je to užasno

Rat u Ukrajini – 1.514. dan. Još jedan masovni ruski napad na Ukrajinu, 18 mrtvih, uključujući dete i više od sto ranjenih, razorena infrastruktura. Šef Bele kuće Donald Tramp misli da je to užasno. Na spisku Rusije 11 evropskih zemalja s mogućim "odmazdnim metama".

U ruskim napadima na Kijev, Odesu, Dnjepar, Zaporožje, Slavjansk, poginulo je 18 ljudi, među kojima i jedno dete, a više od sto je ranjeno. "Mislim da je to užasno", izjavio je američki predsednik Donald Tramp. Ruska vojska je 100 puta napala položaje branilaca Ukrajine, od kojih 26 u Pokrovskom pravcu. Generalštab ukrajinskih oružanih snaga potvrdio je da je napadnuta rafinerija nafte Tuapse u Krasnodarskoj Pokrajini u Rusiji. Odbrambene snage uništile su ruske