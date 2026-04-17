MMF: Srbiju očekuje ekonomski rast od 2,8 odsto, a 3,5 odsto u 2027.

Srbiju očekuje ekonomski rast od 2,8 odsto u 2026. godini, uz ubrzanje na po 3,5 odsto u 2027. i 2028. godini, navodi se u najnovijoj prolećnoj prognozi Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) o izgledima za zemlje Evrope. Procenjuje se da će inflacija u Srbiji iznositi 5,2 odsto u 2026, a nakon toga postepeno padati na 4,9 odsto u 2027. i 3,0 odsto u 2028. godini.

MMF na svom blogu navodi da se Evropa suočava sa novim energetskim šokom izazvanim ratom na Bliskom istoku, koji usporava rast i ponovo podiže inflaciju, dok se za 2026. godinu projektuje rast evrozone od svega 1,1 odsto, a Evropske unije 1,3 odsto, uz visok nivo neizvesnosti. Analiza nazvana "Reformisanje Evrope pod pritiskom", koju je pripremio direktor MMF-a za Evropu Alfred Kamer, upozorava da se Evropa ponovo nalazi na "poznatoj raskrsnici", pošto se opet