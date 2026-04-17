Odesa tokom noći ponovo na udaru, oštećena luka; Dron ušao u vazdušni prostor Rumunije

Rat u Ukrajini – 1.514. dan. Tokom noći Rusija je izvela još jedan napad na Odesu, pri čemu je oštećena luka. Iz Rumunije saopštavaju da je dron ušao u vazdušni prostor te zemlje tokom ruskog napada na Ukrajinu.

Oštećena luka u Odesi U ruskom napadu dronovima tokom noći je oštećena infrastruktura luke u Odesi, objavio je na Telegramu lokalni guverner Oleg Kiper. Izbio je požar na nekoliko lokacija, a materijalna šteta je pričinjena na kontejnerima, opremi, ali i na zgradama u kojima se nalazi administracija. Najmanje šest stambenih zgrada je pogođeno, ali niko nije povređen. (Reuters) Rumunija: Dron ušao u vazdušni prostor tokom ruskog napada na Ukrajinu Rumunske vlasti su