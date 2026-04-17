Pešić pred poslednji meč u karijeri: Ovo neće biti utakmica kao svaka druga

Trener košarkaša Bajerna Svetislav Pešić rekao je pred susret sa Barselonom da je španski klub za njega nešto posebno, kao i da će utakmica biti veoma emotivna, imajući u vidu da mu je poslednja u trenerskoj ulozi.

Bajern će u poslednjem kolu regularnog dela sezone Evrolige gostovati kod Barselone, što će biti poslednji duel u njegovoj dugoj i uspešnoj karijeri. Biće to ujedno i Pešićev povratak u "Blaugranu" u kojoj je ostavio dubok trag. "Barselona ima mnogo uspona i padova, ali ako igra na 100 odsto, može da pobedi bilo koji tim. Motivisani smo, kao i uvek kada igrate protiv velikih klubova, igrači imaju dodatni motiv i pokušaćemo da igramo našu košarku. Favorit je ipak