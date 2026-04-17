Đurić na Diplomatskom forumu u Antaliji: Srbija faktor stabilnosti, otvorena za dijalog i saradnju

ANTALIJA - Peti Diplomatski forum u Antaliji, otvoren je danas uz prisustvo brojnih svetskih lidera, zvaničnika i predstavnika međunarodnih organizacija.

Svečanom otvaranju prisustvuju i predsednik Vlade Srbije, prof. dr Đuro Macut i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Forum su zvanično otvorili predsednik Republike Turske Redžep Tajip Erdogan i ministar spoljnih poslova Hakan Fidan, koji su istakli značaj dijaloga, međunarodne saradnje i jačanja multilateralizma u vremenu sve izraženijih globalnih izazova. Peti Antalijski diplomatski forum, koji se održava od 17. do 19. aprila, organizuje Ministarstvo