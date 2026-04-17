Macut predvodi delegaciju Srbije na petom Antalijskom diplomatskom forumu

BEOGRAD - Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut predvodiće delegaciju Republike Srbije u poseti Republici Turskoj, gde će učestvovati na petom Antalijskom diplomatskom forumu, koji se od 17. do 19. aprila održava u Antaliji.

Antalijski diplomatski forum održava se pod pokroviteljstvom predsednika Republike Turske Redžepa Tajipa Erdogana, a tema ovogodišnjeg foruma je "Mapiranje sutrašnjice, upravljanje neizvesnostima". Skup će okupiti brojne zvaničnike, diplomate i predstavnike međunarodnih organizacija, koji će razmatrati ključne globalne političke i bezbednosne izazove.