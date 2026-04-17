Mali: Nadam se najboljim vestima do kraja dana za produžetak operativne licence NIS-u

VAŠINGTON - Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je u Vašingtonu da se nada najboljim vestima do kraja dana od američkog OFAC-a za produžetak operativne licence NIS-u.

"Danas nam je krajnji rok - 17. april i nadam se najboljim vestima do kraja dana", rekao je Mali novinarima. Mali je juče u Vašingtonu, gde učestvuje na Prolećnom zasedanju MMF i Svetske banke, rekao da je u sredu razgovarao sa predstavnicima MOL-a, kao i da su OFAC-u podneta sva neophodna dokumenta za produžetak licence NIS-u, kao i da ovih dana očekuje da predstavnici MOL-a dođu u Beograd kako bi se završili sve potrebni razgovori oko dokumenata koji su neophodni