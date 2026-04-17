Prosvetna inspekcija na Medicinskom utvrđuje činjenice o izborima za studentski parlament

BEOGRAD - Ministarstvo prosvete saopštilo je da je, povodom izbora za studentski parlament, uputilo prosvetnu inspekciju na Medicinski fakultet u Beogradu koja vrši hitan, vanredni inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada visokoškolske ustanove, posebno u delu raspisivanja i sprovođenja izbora za studentski parlament.

Prosvetna inspekcija će u skladu sa svojim ovlašćenjima utvrditi činjenice i tokom narednih dana sačiniti zapisnik koji će biti dostupan svim zainteresovanim strankama, navedeno je u saopštenju. Ministarstvo prosvete je istaklo da nasilje i sukobi nisu odlika demokratskih procesa i apelovalo na sve učesnike u dešavanjima na Medicinskom fakultetu na smirivanje tenzija, kako bi se omogućilo da inspekcija, u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima, završi započete