Magyar: Isporuka ruske nafte naftovodom Družba moguća već idućeg tjedna

BUDIMPEŠTA - Nakon višemjesečnog prekida zbog oštećenja u Ukrajini, Mađarska i Slovačka očekuju nastavak opskrbe, dok pitanje Družbe ostaje ključna točka političkog pritiska unutar Europske unije.

Pobjednik mađarskih parlamentarnih izbora Peter Magyar izjavio je u petak da bi isporuke ruske nafte naftovodom Družba mogle biti obnovljene već sljedeći tjedan. Magyar je rekao da mu je mađarska naftna i plinska kompanija MOL prenijela kako, prema informacijama partnera, očekuju ponovno pokretanje naftovoda u tom razdoblju. Mađarska i Slovačka bez isporuka su još od kraja siječnja, nakon što je ruski napad dronom oštetio infrastrukturu na zapadu Ukrajine. U