Đorđević (ZLF): „Za Brnabić parlament predstavlja igorkaz, SNS pobegao sa rasprave o Vladi“

Kopredsednica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević ocenila je danas da je za predsednicu Skupštine Srbije parlament i parlamentarna praksa predstavljaju „igrokaz“. „Za nas je bilo i očekivano da će samo formalno započeti sednicu, a da neće dati kvorum.

Oni su zapravo pokušali da to predstave kao nekakvu vrstu ustupka i dogovora, ali sama Ana Brnabić je koristila izraz ‘igrokaz’. Za nju su parlamentarizam, parlament i parlamentarna praksa ‘igrokaz’. Za nas nije, mi to shvatamo ozbiljno“, kazala je Đorđević za list „Nova“. Dodala je da je Srpska napredna stranka „pobegla“ sa rasprave o Vladi, koja nije bila održana zbog nedostatka kvoruma. „Ne vidim zašto bi bio problem da se ta rasprava desi ako imaju većinu. Ako