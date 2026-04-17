Gorivo u Srbiji do sledećeg petka po nepromenjenim cenama

Cene dizela i benzina u Srbiji do sledećeg petka, 24. aprila, ostaće nepromenjene.

Litar dizela na pumpama maksimalo košta 217 dinara, a benzina 191 dinar. Dizel za poljoprivrednike košta 184 dinara za litar. Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evro premijum BMB 95, produžena je do 23. juna. U novoj Uredbi o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte koju je Vlada Srbije donela 19. marta, rok od 60 dana zamenjen je rokom od ukupno 150