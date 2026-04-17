Prodekan Medicinskog fakulteta negirao da je on sinoć pozvao policiju

Prodekan Medicinskog fakulteta u Beogradu Vladan Živaljević, koji je juče predsedavao Komisijom na izborima za studentski parlament a jutros u dva sata sa pripadnicima policije izašao iz Dekanata kroz prethodno razbijeni prozor na zgradi, kazao je da nije on taj koji je pozvao policiju. „Nisam ja zvao policiju i verujte da mi je mnogo teško zbog svega ovoga strašnog što se dogodilo. Posle 33 godine karijere nisam ovako nešto očekivao i ne znam kako ću dalje“,