Hamad Međedović nadomak finala u Barseloni, naredna prepreka Rubljov!

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se danas u polufinale turnira u Barseloni, pošto je pobedio 52. igrača sveta Portugalca Nuna Boržeša posle dva seta, 7:6, 6:2.

Međedović, 88. teniser sveta, pobedio je posle sat i 36 minuta. U prvom setu teniseri su osvajali gemove na svoje servise i odigran je taj-brejk, koji je Međedović dobio 8:6. On je u drugom i šestom gemu drugog seta oduzeo servis protivniku i poveo 5:1. Boržeš je u sedmom gemu vratio jedan brejk, ali mu je Međedović već u narednom gemu ponovo oduzeo servis i posle druge meč lopte plasirao se u polufinale. Njegov protivnik biće ruski teniser Andrej Rubljov koji je