Partizan bez sluha za večitog rivala, poruka u četiri reči koja govori sve!

KK Partizan nema nameru da izađe u susret Crvenoj zvezdi i odloži večiti derbi u poslednjem kolu plej-ofa AdmiralBet ABA lige, a crno-beli su to i potvrdili najavom najvećeg duela srpske košarke putem društvenih mreža.

U kratkoj poruci Partizan je u četiri reči poručio navijačima: "Vidimo se u nedelju", uz napomenu da meč počinje u 19:30 i da se igra u "Beogradskoj areni". Ova poruka u trenucima kada je Crvena zvezda izdala saopštenje sa jasnim argumentima zašto bi meč trebalo odložiti potvrđuje na neki način reči Ostoje Mijailovića da bi to neozbiljno bilo učiniti u ovom trentuku. U međuvremenu smo preneli i reči direktora takmičenja Milije Vojnovića, koji je obelodanio da je u