Serundolo "naljutio" Zvereva, Nemac preokretom do polufinala Minhena!

Branilac titule na turniru u Minhenu domaći teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale tog turnira, pošto je pobedio 19. igrača sveta Argentinca Fransiska Serundola posle tri seta, 5:7, 6:0, 6:2.

Treći teniser sveta pobedio je posle dva sata i 15 minuta. On je dobro počeo, posle dva brejka poveo je 4:1, ali je Serundolo posle toga osvojio četiri uzastopna gema i preokrenuo na 5:4. Teniseri su zatim osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada je Serundolo napravio novi brejk i osvojio prvi set. Zverev je posle toga pojačao, u naredna dva seta pet puta je oduzeo servis protivniku i posle prve meč lopte plasirao se u polufinale. Njegov