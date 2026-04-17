BRIKS prestigao G7: Udeo u globalnoj ekonomiji veći za skoro 11 procentnih poena

Udeo zemalja BRIKS-a u globalnoj ekonomiji prošle godine je premašio rekordnih 39 odsto, što je skoro 11 procentnih poena više od udela zemalja G7, pokazuju proračuni Sputnjika zasnovani na podacima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Udeo BRIKS-a u globalnom BDP-u povećan je prošle godine za 0,5 procentna poena, dostigavši rekordnih 39,2 odsto. U međuvremenu, udeo G7 u globalnoj ekonomiji prvi put je pao na 28,3 odsto, što je pad od 0,5 procentnih poena u odnosu na proteklu godinu. Kao rezultat toga, razlika između udela BRIKS-a i G7 prošle godine porasla je na rekordnih 10,9 procentnih poena, sa 9,8 godinu dana ranije. Među zemljama BRIKS-a, Kina (19,6 odsto), Indija (8,2 odsto) i Rusija (3,4