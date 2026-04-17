Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila čekaju tri sata na izlaz.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima. Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom, koji će umesto dosadašnjih od 7 do 19 časova biti otvoren od 17. do 19. aprila od 7 do 22 časa. Navedeni granični prelaz uspostavlјen je za