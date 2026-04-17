Pljuskovi sa grmljavinom posle podne očekuju ove delove Srbije, na udaru i ova 2 grada: Evo gde već pljušti

U ovom času na istoku Srbije ima kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, naročito u Timočkoj i Negotinskoj Krajini.

U ovom času padavina naročito ima i na širem području Bora. U toku posle podneva pljuskova sa grmljavinom biće širom istočne Srbije, ali se lokalno očekuju i na jugoistoku zemlje. Pljuskovi sa grmljavinom naročito se očekuju na širem području Zaječara i Bora. Severozapadni vetar je u pojačanju, a u ovim predelima Srbije biće i veoma jak. S obzirom na izraženo severozapadno visinsko strujanje, ova oblačnost sa padavinama premešta se dalje prema Bugarskoj.