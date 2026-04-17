Prva provera obučenosti najmlađe generacije vojnika u Somboru i Leskovcu

Telegraf pre 49 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
U centrima za obuku Vojske Srbije u Somboru i Leskovcu realizovana je provera osnovne individualne obučenosti vojnika koji su u martu započeli dobrovoljno služenje vojnog roka.

To je prvo vrednovanje obučenosti najmlađe generacije vojnika, sprovedeno radi utvrđivanja njihove osposobljenosti za samostalno izvođenje taktičkih radnji i postupaka na bojištu, pravilno rukovanje naoružanjem i vojnom opremom, obavljanje dužnosti organa unutrašnje službe, kao i službe obezbeđenja objekata, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. Vojnici su na proveri rešavali taktičke zadatke, primenjujući znanja i veštine stečene od dolaska u jedinice
