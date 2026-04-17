Srbi bili blizu čuda, pa primili gol i ispali iz Evrope: Bez senzacije u Grčkoj za Nikolićevu četu

Fudbaleri atinskog AEK-a savladali su Rajo Valjekano u revanš utakmici četvrtfinala Lige konferencije rezultatom 3:1, ali to nije bilo dovoljno da se četa Marka Nikolića plasira dalje.

Tim iz Španije je slavio u Valjekasu, u prvom meču odigranom pre sedam dana sa ubedljivih 3:0. Već tada je pred AEK-om bila nemoguća misija, ali su momci iz glavnog grada Grčke verovali u preokret. I već posle 13 minuta u revanšu poveli su golom Zinija na asistenciju Piliosa, da bi Razvan Marin deset minuta pre kraja prvog dela igre bio siguran sa bele tačke i udvosteučio prednost. Zini je ponovo pogodio u 51. minutu, te svojim navijačima doneo neverovatan