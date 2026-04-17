Sud EU: Porez Mađarske na dozvole za emisiju CO2 suprotan je evropskim propisima

Evropski sud pravde saopštio je danas da je porez Mađarske na dozvole za emisiju ugljen-dioksida, uveden 2023. godine, suprotan propisima Evropske unije, pošto se njime uklanjaju podsticaji kompanijama za ulaganje u mere za smanjenje emisija.

Odlazeća mađarska vlada na čelu sa premijerom Viktorom Orbanom, čija je partija izgubila na parlamentarnim izborima održanim u nedelju, uvela je porez kompanijama koje besplatno dobijaju značajan broj dozvola za emisije CO2, preneo je Rojters. Porez iznosi 36 evra po toni godišnje emisije CO2 koju proizvede svaka kompanija. Evropski sud pravde vratio je slučaj Višem sudu u Vespremu u Mađarskoj, koji ga je prvobitno i uputio evropskom sudu. "Mađarski porez na