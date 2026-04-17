A nakon debakla u Madridu! Evo protiv koga će Crvena zvezda igrati u plej-inu Evrolige

Crvena zvezda je porazom u Madridu izgubila sve šanse da se nađe na šestom mestu u Evroligi, ali ne i na sedmom.

Naime, crveno-beli su doživeli debakl u poslednjem 38. kolu Evrolige - 103:82. Zvezda je tako sezonu završila sa 21. pobedom i 17 poraza i još uvek nije izvesno sa kog će mesta krenuti u plej-in. Trenutno su deveti, a večeras nakon što budu odigrani i poslednji mečevi 38.kola biće i definitivno poznato sa kim će srpski klub igrati. Izabranici Saše Obradovića mogu da završe na sedmom, osmom, devetom ili desetom mestu.