Iznenađenje u Štutgartu: Talentovana Ruskinja pobedila Igu Švjontek!

RUSKA teniserka Mira Andrejeva napravila je iznenađenje u Štutgartu. Ona je u četvrtfinalu pobedila Igu Švjontek sa 3:6, 6:4, 6:3.

Trenutno 9. na VTA je susret počela sjajno - brejkom. Ipak, Poljakinja je imala odgovor, dva puta je protivnici oduzela servis i uspela je da dobije prvi set. U drugom delu meča viđeno je čak pet brejkova, jedan više je napravila Andrejeva i došla do izjednačenja. Treći set je krenuo tako što je 4. teniserka sveta oduzela servis protivnici. No, nije to obeshrabrilo 18-godišnju Ruskinju koja je u četvrtom i šestom gemu napravila brejk.