Rat na Bliskom istoku: Okončano američko vojno prisustvo u Siriji; Iran zapretio da "drži prst na obaraču"

RAT na Bliskom istoku ušao je u 47. dan. Nije prošlo ni 12 sati, a Izrael je već prekršio prekid vatre dogovoren sa Libanom. Predsednik SAD nastavlja da daje čudne izjave o odnosima Teherana i Vašingtona.

Ilustracija AI/ČetGPT Američke snage, potpuno su evakuisale bazu Kasrak na severozapadu Sirije i predale je lokalnim snagama, čime je okončano vojno prisustvo SAD u toj zemlji. Baza Kasrak, bila je najveće i poslednje uporište međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim državama u borbi protiv terorista Islamske države. Vašington je saopštio da su Amerikanci ispunili svoje ciljeve, zbog čega su i napustili Siriju. - Sirijska vlada veruje da odluka SAD da okonča