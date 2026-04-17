Iran: Ormuski moreuz ponovo otvoren, Tramp se zahvaljuje

Ormuski moreuz je „proglašen potpuno otvorenim”, rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči. Donald Tramp na društvenim mrežama napisao - hvala!

U objavi na mreži X , iranski ministar je, kako prenosi BBC, naveo: „U skladu sa primirjem u Libanu, prolaz za sve komercijalne brodove kroz Moreuz Ormuz proglašen je potpuno otvorenim za preostali period primirja, duž koordinisane rute kako je već najavila Organizacija za luke i pomorstvo Islamske Republike Iran.” Sjedinjene Američke Države su ranije ove nedelje najavile da će započeti pomorsku blokadu Moreuza Hormuz, nakon što je Iran praktično zatvorio