Zelenski se oglasio o pucnjavi u Kijevu: "Utvrđuju se okolnosti i pruža pomoć povređenima"

U pucnjavi u Golosijevskom okrugu Kijeva stradalo je pet ljudi, dok je još deset zbrinuto u bolnici, a četvoro talaca je oslobođeno, otkrio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko upravo je izvestio o likvidaciji napadača u Kijevu koji je otvorio vatru na obične ljude. Sve okolnosti se utvrđuju. Za sada je poznato da je pet osoba poginulo. Moje saučešće porodicama i bližnjima. U ovom trenutku deset ljudi je hospitalizovano sa povredama i traumama. Svima se pruža neophodna pomoć. Četvoro talaca je uspešno spaseno", rekao je Zelenski. Kako je najavio, očekuje se brza istraga. "Na slučaju