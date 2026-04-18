Carinici na skopskom aerodromu zaplenili zlatni nakit vredan milion evra

Beta pre 4 minuta

Direktor Carinske uprave Severne Makedonije Boban Nikolovski izjavio je da su carinici na aerodromu u Skoplju sprečili šverc 1,7 kilograma skupocenog zlatnog nakita.

"Carinici na Međunarodnom aerodromu 'Skoplje' sprečili su krijumčarenje 1,7 kilograma zlatnog nakita, koji je tokom krivičnog postupka sudski veštak procenio na skoro milion evra", rekao je Nikolovski na javnom servisu MTV.

Istakao je da su na graničnom prelazu skopskog aerodroma u protekle dve sedmice otkrivena još tri pokušaja krijumčarenja zlata.

"Pratimo dešavanja i trendove u svetu i postavljamo odgovarajuće profile rizika. U protekle dve nedelje, na graničnom prelazu Međunarodni aerodrom Skoplje otkrivena su tri pokušaja krijumčarenja zlata težine 285 grama i vrednosti 23.000 evra. Zlato je u svim slučajevima zaplenjeno, a protiv osumnjičenih su podnete krivične prijave", rekao je Nikolovski.

(Beta, 18.04.2026)

Carinici na aerodromu u Skoplju zaplenili zlatni nakit vredan milion evra

Carinici na aerodromu u Skoplju zaplenili zlatni nakit vredan milion evra

N1 Info pre 54 minuta
Carinici na skopskom aerodromu zaplenli zlatni nakit vredan milion evra

Carinici na skopskom aerodromu zaplenli zlatni nakit vredan milion evra

Serbian News Media pre 2 sata
Carinici na skopskom aerodromu zaplenli zlatni nakit vredan milion evra

Carinici na skopskom aerodromu zaplenli zlatni nakit vredan milion evra

Radio sto plus pre 2 sata
Carinici na skopskom aerodromu zaplenli zlatni nakit vredan milion evra

Carinici na skopskom aerodromu zaplenli zlatni nakit vredan milion evra

Pravo u centar pre 2 sata
Na aerodromu u Skoplju carinici zaplenli zlatni nakit vredan milion evra

Na aerodromu u Skoplju carinici zaplenli zlatni nakit vredan milion evra

Danas pre 1 sat
Carinici na skopskom aerodromu zaplenili zlatni nakit vredan milion evra

Carinici na skopskom aerodromu zaplenili zlatni nakit vredan milion evra

Beta pre 4 minuta
Gospod i gospoda

Gospod i gospoda

Peščanik pre 14 minuta
Beogradski maraton u fotografijama: Kakva je atmosfera na ulicama prestonice?

Beogradski maraton u fotografijama: Kakva je atmosfera na ulicama prestonice?

Euronews pre 14 minuta
Šta je govorio sudija Falkone?

Šta je govorio sudija Falkone?

Peščanik pre 29 minuta
Udisao izduvne gasove da sazna šta zagađenje radi njegovom telu

Udisao izduvne gasove da sazna šta zagađenje radi njegovom telu

BBC News pre 24 minuta