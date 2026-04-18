Carinici na skopskom aerodromu zaplenili zlatni nakit vredan milion evra

Direktor Carinske uprave Severne Makedonije Boban Nikolovski izjavio je da su carinici na aerodromu u Skoplju sprečili šverc 1,7 kilograma skupocenog zlatnog nakita.

"Carinici na Međunarodnom aerodromu 'Skoplje' sprečili su krijumčarenje 1,7 kilograma zlatnog nakita, koji je tokom krivičnog postupka sudski veštak procenio na skoro milion evra", rekao je Nikolovski na javnom servisu MTV.

Istakao je da su na graničnom prelazu skopskog aerodroma u protekle dve sedmice otkrivena još tri pokušaja krijumčarenja zlata.

"Pratimo dešavanja i trendove u svetu i postavljamo odgovarajuće profile rizika. U protekle dve nedelje, na graničnom prelazu Međunarodni aerodrom Skoplje otkrivena su tri pokušaja krijumčarenja zlata težine 285 grama i vrednosti 23.000 evra. Zlato je u svim slučajevima zaplenjeno, a protiv osumnjičenih su podnete krivične prijave", rekao je Nikolovski.

(Beta, 18.04.2026)