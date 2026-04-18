Vučić o godišnjici Briselskog sporazuma: Trinaest godina laži, ne žele da osnuju ZSO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom 13. godišnjice Briselskog sporazuma, da su taj period obeležile "laži" i ocenio da Priština neće formirati Zajednicu srpskih opština (ZSO) koju predviđa taj sporazum.

U intervjuu za Kosovo onlajn, kako je preneo taj portal, Vučić je rekao da je i u vreme potpisivanja sporazuma, kao i danas, bio zagledan u budućnost, želeo dobre odnose sa Albancima i verovao da njihov jedini cilj "nije samo da proteraju Srbe, već da žele mir i stabilnost".

Dodao je da se prevario, navodeći da to "nisu želeli ni oni, a još manje oni koji su Beograd primoravali na sve".

Vučić je kazao i da ga je "sramota" što šest od deset tačaka Briselskog sporazuma koje se odnose na osnivanje ZSO, nije ispunjeno, dodajući da smatra sramota nije njegova, "već onih koji su to garantovali - Evropsku uniju", uz konstataciju da je prošlo 13 godina laži.

"Održali smo, nećete verovati, 245 sastanaka u procesu dijaloga, 38 na najvišem nivou, Bog zna koliko ukupno dana i noći, Bog zna koliko multilateralnih sastanaka na marginama Evropske političke zajednice i mnogih drugih organizacija i institucija. I uvek je postojala samo jedna želja - kako i na koji način Srbe uterati u to da prihvate nezavisnost Kosova", kazao je Vučić.

Ocenio je da su to sve "igre i igrice", a da je cilj samo jedan - da Srbija i "de jure", a na kraju i "de fakto" prizna nezavisnost Kosova.

Dodao je da je uveren da Priština neće osnovati ZSO, tvrdeći da očekuje da ga sada neki "poluprijatelji" pozivaju na zajedničke sastanke sa predlogom da to ne bude ZSO, već nešto slično, i ponovo u kosovskom sistemu.

"To im je sledeća ideja. Suština je u tome da su oni iscrpeli svoj bunar i rezervoar laži i to ne prolazi više nigde. Jedino kako mogu sada da razgovaraju je - 'morate to da uradite, ako ne, sankcije će biti takve'", rekao je Vučić.

Poručio je da bez obzira na pritiske, Srbija neće prihvatiti i priznati kosovsku nezavisnost i da "nema te Vlade koja to može da učini u budućnosti".

"Taj 19. april 2013. godine nije bio lak dan za nas. Bio je dan prepun kompromisa u gotovo nemogućim uslovima. Lako je posle bitke biti general, ali došli smo do nečega što je garantovalo elementarna prava našem narodu na Kosovu i Metohiji, opstanak na Kosovu i Metohiji, a nije priznavalo nezavisnost ili državnost Kosova", kazao je on.

Dodao je da nije lično potpisao Briselski sporazum, ali da je znao da je to "najmanje loše što smo u tom trenutku mogli da dobijemo".

"I kada kažete da se toga držimo kao pijan plota, taman kao što se držimo i Dejtonskog mirovnog sporazuma, a koji su mnogi od nas kritikovali svojevremeno kada je donet", naveo je Vučić.

(Beta, 18.04.2026)