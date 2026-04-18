(Mapa) Vreme je opasno, cela zemlja pod meteoalarmom. Nevreme juri ka Srbiji, hitno se oglasio RHMZ: Tući će i gromovi, ovaj dan će biti najgori.

Ponedeljak donosi naglo pogoršanje vremena sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz "žuti" meteoalarm za celu Srbiju Utorak neće doneti smirenje – temperatura će opasti, a vreme ostati nestabilno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom Iako se danas sunčevi zraci lenjo igraju, nad horizontom se polako, ali neumitno, nadvija senka promene.

Vreme trenutno deluje idilično, međutim, meteorološke mape pokazuju sasvim drugačiju sliku koja nas čeka već na samom početku radne nedelje. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pred nama je period u kojem će priroda pokazati svoje drugo lice. Danas još uvek možemo da uživamo u blagodetima proleća. Nebo je pretežno sunčano i toplo sa tek po kojom malom ili umerenom oblačnošću koja ne kvari opšti utisak. Vetar je slab do umeren, severni i