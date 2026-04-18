Nebo nad Srbijom se otvara Sunčani vikend je samo zatišje pred buru: Vreme će se potpuno izbezumiti, a tačno ovog dana se sve menja

Srbija će ovog vikenda uživati u sunčanom i toplom vremenu, sa temperaturama do 24 stepena Temperature će u narednim danima značajno pasti, uz maksimalne vrednosti ispod proseka za ovo doba godine Srbija se nalazi na pragu velike promene vremena koja će nas iz kratkih rukava ponovo vratiti u toplije jakne.

Iako nas očekuje pretežno sunčan vikend koji će mnogi iskoristiti za boravak u prirodi, meteorolozi upozoravaju da je to samo kratkotrajni predah pre nego što nam stigne osetno nestabilniji period. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje da će već od početka naredne sedmice doći do prodora oblačnosti, dok meteorolog amater Marko Čubrilo predviđa period neuobičajeno hladnog vremena za ovo doba godine koji bi mogao potrajati skoro do samog kraja meseca.