Oi vozači čekaju i do 4 sata: Velika gužva na graničnom prelazu Sremska Rača, na Batrovcima bolja situacija

Teretna vozila čekaju do četiri sata na izlazu iz Srbije Na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila čekaju do 240 minuta, a na Batrovcima 60 minuta Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije nema zadržavanja na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima na ulazu i izlazu iz Srbije, dok teretnjaci čekaju do četiri sata, navodi se u saopštenju AMSS. Na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije teretna vozila se zadržavaju na graničnom prelazu Sremska Rača do 240 minuta, a na Batrovcima 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. (Tanjug)