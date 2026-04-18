Rusi gađali elektroenergetski objekat u Černigovu, 380.000 ljudi ostalo bez struje

Nakon što su ruske snage tokom noći granatirale elektroenergetski objekat u Černigovskoj oblasti, 380.000 pretplatnika je ostalo bez struje, saopštila je ukrajinska elektrodistributivnu kompaniju Černigovoblenergo AD na Telegramu. "Jutros u 4, važan energetski objekat u Nižinskom okrugu je oštećen usled neprijateljskog napada. 380.000 pretplatnika u Černigovu, Prilucima, Nižinu, Slavutiču, kao i u Černigovskom, Nižinskom i Prilučkom okrugu ostalo je bez struje",