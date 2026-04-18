Stiže novih 100 miliona barela? Sad produžile izuzeće za kupovinu ruske nafte do 16. maja: m

Prethodno izuzeće je trajalo 30 dana i isteklo je 11. aprila Odlaganje sankcija može privremeno povećati svetske zalihe nafte, ali su cene već porasle zbog problema u Ormuškom moreuzu Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Tramp produžila je izuzeće koje dozvoljava zemljama da kupuju sankcionisanu rusku naftu i naftne derivate na moru za oko mesec dana, saopštilo je američko Ministarstvo finansija. Prema dokumentu objavljenom na sajtu